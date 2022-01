बुरी लत ने 'बर्बाद' कर दी जिंदगी, अरबपति से बना 'कंगाल'

ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि कैसे बिजनेस में घाटे के बाद लगी शराब की लत से वह अरबपति से कंगाल बन गया. उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं बचा. 55 वर्षीय एंड्रयू बेलीथ ने बताया कि बीस साल पहले वह एक सफल बिजनेसमैन थे. उनका इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काफी बड़ा बिजनेस था, जिससे वह सालाना एक अरब से भी ज्यादा कमा लेते थे.

लेकिन उनके जीवन में एक साल ऐसा आया जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया. उन्हें बिजनेस में हुए घाटे के बाद शराब और ड्रग्स की ऐसी लत लग गई जिसका असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा. 'मिरर' की एक खबर के अनुसार, साल 2018 में जब एंड्रयू छुट्टियां मनाने क्रोएशिया गए हुए थे, तब उन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रेक्ट खो दिया.

एसेक्स लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी मां भी स्ट्रोक से पीड़ित हैं. उन्हें ये भी खबर मिली कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है. यही नहीं, उस समय एंड्रयू का बेटा भी ठीक हालत में नहीं था. उन्हें हार्ट और लिवर संबंधी काफी दिक्कतें थीं.

एंड्रयू ने बताया कि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ नहीं थे और इसलिए वह उनका ख्याल भी नहीं रख पाए. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी पर ध्यान देने की बजाय उस समय अपने बिजनेस पर ध्यान दिया. एंड्रयू ने कहा, ''मैं अपनी पत्नी को अस्पताल तक नहीं ले जा पाता था क्योंकि वह मेरे घर से अलग दिशा में था. मैं उस समय बहुत ही असहाय महसूस करता था. क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत था लेकिन मैं बिजनेस के कारण अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर पाता था.''

