बेंगलुरु टेकी की अनोखी जर्नी, H-1B रिजेक्शन के बाद O-1 वीजा से पूरा किया अमेरिकन ड्रीम

बेंगलुरु में पैदा हुए और आज कैलिफोर्निया में IBM में काम कर रहे 26 साल के तनुश शरणारथि ने अपनी कहानी साझा की है. उन्होंने बताया कि कैसे H-1B वीजा लॉटरी में लगातार तीन बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार O-1 वीज़ा हासिल किया. उनका कहना है कि यह उनकी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में असाधारण क्षमता' की पहचान है.
तनुश ने लिंक्डइन पर लिखा कि तीन साल लगातार मैंने H-1B लॉटरी खेली. हर बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार हार मिली. उस वक्त लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं.
O-1 वीज़ा क्या है?
O-1 वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, शिक्षा, खेल या बिजनेस जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम किया हो. यानी यह वीजा उन लोगों के लिए है जो अपने काम की वजह से सबसे अलग पहचान रखते हैं.
O-1 वीजा कैसे मिला?
तनुश का कहना है कि यह सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि मेहनत से मिली.मैंने सोचा कि लॉटरी का इंतजार करने से अच्छा है खुद मेहनत करूं. दिन-रात काम किया, प्रोजेक्ट बनाए, रिसर्च पब्लिश की और अपने क्षेत्र में लगातार योगदान दिया. नतीजा यह हुआ कि मुझे O-1 वीज़ा मिल गया.उन्होंने अपने परिवार, मेंटर्स, दोस्तों और IBM का धन्यवाद भी किया.
योग्यता कैसे साबित हुई?
O-1 वीज़ा पाने के लिए 8 क्राइटेरिया होते हैं और इनमें से कम से कम 3 पूरे करने होते हैं. तनुश ने बताया कि उनके पास पहले से ही ये उपलब्धियां थीं-AI पर रिसर्च पब्लिश करना,हैकाथॉन में जज बनना,कॉन्फ्रेंस जर्नल्स के लिए पेपर रिव्यू करना.इसके अलावा उनके पास AI में 6 साल का अनुभव भी था.
तनुश ने कहा कि मैंने कभी सिर्फ वीजा के लिए काम नहीं किया. मेरा ध्यान हमेशा अपने क्षेत्र पर रहा. रिसर्च पेपर लिखना, ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देना, पेपर रिव्यू करना और हैकाथॉन में जज बनना -यह सब मैं पहले से ही करता आ रहा था. बस यही चीजें O-1 वीजा की शर्तों से मेल खा गईं.
उन्होंने दूसरों को सलाह देते हुए कहा कि वीजा प्रोसेस पर फोकस करने के बजाय अपने काम और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें.आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कई क्राइटेरिया पूरा करे. जैसे, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर पेपर भी लिख सकते हैं, कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि आपका काम मौलिक है.
क्या O-1 वीजा H-1B से आसान है?
H-1B लॉटरी किस्मत पर आधारित है, जबकि O-1 वीजा तभी मिलता है जब आप अपने क्षेत्र में टॉप टैलेंट साबित करें. इसलिए इसे पाना आसान नहीं है.
क्या H-1B में फेल हर कोई O-1 ले सकता है?
O-1 वीजा हर किसी के लिए नहीं है. सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो.
किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
O-1 वीज़ा के लिए पासपोर्ट, नौकरी का ऑफर लेटर, रिसर्च पेपर या पब्लिश्ड काम, रेफरेंस लेटर और प्रोफेशनल उपलब्धियों के सबूत जरूरी होते हैं.आमतौर पर O-1 वीजा को अप्रूव होने में 2 से 3 महीने लगते हैं. अगर प्रीमियम प्रोसेसिंग ली जाए तो यह समय और कम हो सकता है.