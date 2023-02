ताजमहल की ये खूबसूरत तस्वीर आपने देखी क्या? हो रही वायरल

कई कलाकारों की कला देखकर तो आंखों को यकीन नहीं हो पाता. ऐसा ही एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ब्लैकबोर्ड पर ताजमहल की बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो के शुरुआत में ये शख्स ब्लैकबोर्ड पर ताजमहल लिखता है. इसके बाद वो सफेद रंग की चॉक से ताजमहल की तस्वीर बनाता है. हालांकि ये कलाकार कहां का है और उसका नाम क्या है, इसकी जानकारी वीडियो में नहीं दी गई है.

वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. उसने इसके कैप्शन में लिखा है, 'देखिए, ये कितना टैलेंटेड है. ताजमहल.' खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं. वीडियो को 48.8 हजार लोगों ने लाइक किया है. इसे 8894 लोगों ने रीट्वीट किया है. 224 लोगों ने क्वोट रीट्वीट किया है. वहीं बहुत से लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं. कमेंट करते हुए लोग इस कलाकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे ही दूसरे कलाकारों के वीडियो शेयर कर रहे हैं.

एक वीडियो में कलाकार भगवान शिव की तस्वीर बना देता है. वो ब्लैकबोर्ड पर सन लिखता है और फिर भगवान शिव की तस्वीर बनाता है.

