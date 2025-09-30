जादुई लाइब्रेरी! चीन का वायरल वीडियो देखकर समझ आएगा क्यों है ये टेक्नॉलॉजी किंग

चीन के चेंगदू शहर की एक अनोखी लाइब्रेरी की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. अमेरिकी व्लॉगर क्रिश्चियन ग्रोसी ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया और इसे 'भविष्य की किताबों की दुनिया' बताया.चीन के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया से हमेशा दो कदम आगे है. अब चेंगदू की इस हाई-टेक लाइब्रेरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर साफ लगता है कि चीन वाकई भविष्य का देश है.

वीडियो की शुरुआत में ग्रोसी कहते हैं कि वेलकम टू अ मॉडर्न वंडर ऑफ द वर्ल्ड. यह चीन की फ्यूचरिस्टिक बुकशॉप है. मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा. यह किसी हैरी पॉटर फिल्म का सीन लगता है, जबकि मैंने वो फिल्में देखी भी नहीं, लेकिन शायद कुछ ऐसा ही होगा। यह वाकई कमाल है.

फैंटेसी जैसी लाइब्रेरी

ग्रोसी ने इस जगह का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि यहां स्पाइरल सीढ़ियां हैं, जो अलग-अलग मंजिलों तक जाती हैं. बालकनी से किताबों की अंतहीन कतारें दिखाई देती हैं. यहां तक कि अंग्रेज़ी भाषा की किताबें भी मौजूद हैं.

उनका कहना था कि अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए है. अगर आप कैफ़े पसंद करते हैं तो यहां वो भी मिलेगा और अगर सिर्फ आर्किटेक्चर के दीवाने हैं, तो चीन आपके लिए सही जगह है.

देखें वीडियो

किस्मत से हुई खोज

दिलचस्प बात यह है कि ग्रोसी को यह जगह पूरी तरह इत्तफाक से मिली. उन्होंने लिखा कि यह वीडियो चीन के चेंगदू शहर का है, जो पांडा बियर के लिए मशहूर है. चेंगदू टियर-2 शहर है, यानी यह तेजी से विकसित हो रहा है और यहां कीमतें भी अपेक्षाकृत सस्ती हैं. यह लाइब्रेरी दरअसल एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर है. बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अंदर इतनी खूबसूरत जगह होगी. मैं यहां सिर्फ़ लंच करने आया था, लेकिन जैसे ही अंदर गया, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ.

