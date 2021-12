मां ने की छोटी सी भूल, 30 सेकेंड बाद हो गई बच्चे की मौत

यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में एक दो साल के बच्चे की केला गले में फंसने से मौत हो गई. डायल जॉन जेम्स ग्रीग नामक इस बच्चे को उसकी मां ने सोने से पहले दूध की बोतल की जगह गलती से केला पकड़ा दिया था. जब वह उसके पास वापस आई तब देखा कि बच्चे के गले में केला अटक गया है जिसके कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था.

नॉर्थ वेल्स लाइव न्यूज के मुताबिक, यह मामला जुलाई माह का है. बच्चे की मां डेनिएल बटरली ने बताया कि उसने बच्चे को सोने से पहले दूध की बोतल की जगह केला पकड़ा दिया था. लेकिन जैसे ही वह 30 सेकेंड के अंदर कमरे में वापस आई, तब तक काफी देर हो चुकी थी. बच्चा केला गले में अटक जाने से सांस नहीं ले पा रहा था. इसके बाद उसकी मां ने 999 नंबर पर कॉल करके मदद मांगी.

नॉर्थ वेल्स पूर्व और मध्य के वरिष्ठ कोरोनर जॉन गिटिन्स ने बताया महिला का जीजा भी तुंरत मदद के लिए उनके पास आ गया. महिला ने बताया, ''मैं बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकती कि उस समय मेरा बेटा कैसी आवाजें निकाल रहा था. वह काफी दर्द में था. लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था. मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की.''

