12 साल के बच्चे ने बनाए NFT, 37 करोड़ रुपये में बिका

लंदन में रहने वाले 12 साल का बेन्यामिन अहमद ने एक ऐसा NFT (nonfungible token) बनाया, जो चंद मिनट में 37 करोड़ की कमाई कर चुका है. इस समर के दौरान बेन्यामिन ने Weird Whales समेत दो NFT परियोजनाएं की शुरुआत की, जिससे दो महीनों में ही 400,000 डॉलर (करीब 2.98 करोड़ रुपये) की कमाई हुई.

इसी दौरान बेन्यामिन अहमद ने बोरिंग केले कंपनी के डेवलपर्स के साथ मिलकर 8,888 कॉमिक बुक पात्रों का एक NFT कलेक्शन भी बनाया. यह कलेक्शन 18 सितंबर को लॉन्च हुआ और केवल 12 मिनट में बिक गया. क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार, अब तक इससे 5 मिलियन डॉलर (37 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है.

इस सफलता पर बेन्यामिन अहमद ने कहा कि आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट कितना लोकप्रिय है, जब तक आप उसे जनता के बीच नहीं जाने देते हैं. NFT यूनिक डिजिटल संपत्ति हैं, जिनमें JPEG और वीडियो क्लिप शामिल हैं, जिन्हें एक Decentralized डिजिटल लेजर पर कोड द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे ब्लॉकचैन कहा जाता.

This is 🔥. Looking forward to working with these DAOs as they contain some of my NFT role models. ❤️ #NFT #NFTCommunity #Ethereum #DAOs https://t.co/QAZbMj5ECg