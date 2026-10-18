Chittorgarh Fort Rajasthan: राजपूतों के शौर्य और रानी पद्मावती की गाथा समेटे है चित्तौड़गढ़ किला, छुट्टियों में जरूर बनाएं घूमने का प्लान

Chittorgarh Fort Rajasthan: राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और वीरता की कहानियों के लिए मशहूर है. यहां का चित्तौड़गढ़ किला भी अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है. यह वही किला है, जिसका नाम रानी पद्मावती और राजा रावल रतन सिंह की कहानियों के साथ जोड़ा जाता है. संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के बाद इस किले को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ी. पहाड़ी पर बना यह विशाल किला राजपूत इतिहास, शानदार वास्तुकला और कई ऐतिहासिक स्मारकों को अपने अंदर समेटे हुए है. अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ किला को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना न भूलें.

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चित्तौड़गढ़ गढ़ किला क्यों है इतना खास?

भारत के सबसे बड़े किलों में शामिल है चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है. इसे भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है. करीब 700 एकड़ में फैला यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है. माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास मौर्य शासकों के समय हुआ था. किले तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जहां सात प्रवेश द्वार हैं. पुराने समय में इन दरवाजों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता था.

किले में कभी बड़ी संख्या में जलाशय हुआ करते थे. इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं. ये जलाशय बताते हैं कि पुराने समय में किले के अंदर पानी जमा करने और उसकी व्यवस्था करने पर कितना ध्यान दिया जाता था.

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रानी पद्मावती की कहानी से जुड़ा है किला

चित्तौड़गढ़ किले का नाम रानी पद्मावती या पद्मिनी की कहानी के साथ लिया जाता है. लोककथाओं के अनुसार, वह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थीं. कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था और रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा इस संघर्ष की वजह बनी.

हालांकि, रानी पद्मावती की कहानी को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं. उनका सबसे चर्चित साहित्यिक उल्लेख मलिक मुहम्मद जायसी की रचना ‘पद्मावत’ में मिलता है, जो करीब 1540 में लिखी गई थी. यह रचना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के काफी समय बाद लिखी गई थी. इसलिए इस कहानी के कई हिस्सों को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय लोककथा के रूप में देखा जाता है.

पद्मिनी महल है किले की खास जगह

चित्तौड़गढ़ किले में पद्मिनी महल प्रमुख आकर्षणों में से एक है. यह कमल के तालाब के पास बना सफेद रंग का तीन मंजिला महल है. माना जाता है कि वर्तमान इमारत पुराने महल का बाद में बनाया गया रूप है.

लोककथा के मुताबिक, इसी जगह अलाउद्दीन खिलजी को पानी में रानी पद्मिनी की परछाईं दिखाई गई थी. इसके बाद उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया. इस कहानी को लेकर ऐतिहासिक प्रमाणों पर मतभेद हैं, लेकिन पद्मिनी महल आज भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है.

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विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी हैं खास

किले में दो प्रसिद्ध मीनारें हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ. विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत की याद में करवाया था. इसकी नक्काशी और बनावट इसे किले की खास पहचान बनाती है.

वहीं, कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक है. इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है. इस पर बनी बारीक नक्काशी देखने लायक है.

किले में इन जगहों को भी देख सकते हैं

चित्तौड़गढ़ किले में घूमने के दौरान आप राणा कुंभा महल, मीरा मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर और गौमुख कुंड भी देख सकते हैं. राणा कुंभा महल किले की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है. वहीं, मीरा मंदिर संत-कवयित्री मीराबाई और भगवान कृष्ण से जुड़ा है. गौमुख कुंड को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं.

किले में घूमते हुए आपको पुराने मंदिरों, पत्थरों पर की गई नक्काशी और राजपूतकालीन वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलेगी.

चित्तौड़गढ़ किले पर हुए थे तीन बड़े हमले

इतिहास के मुताबिक, चित्तौड़गढ़ किले पर तीन बड़े हमले हुए थे. पहला हमला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया. इसके बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर हमला किया. तीसरा बड़ा हमला 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर के समय हुआ.

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इन हमलों के दौरान किले से जुड़ी जौहर और साका की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है. जौहर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से जान दी, जबकि साका में पुरुष युद्ध के लिए निकले. ये घटनाएं किले के इतिहास का दुखद हिस्सा हैं.

कैसे पहुंचें चित्तौड़गढ़ किला?

बस से: उदयपुर से चित्तौड़गढ़ सड़क से लगभग दो घंटे में पहुंचा जा सकता है. जयपुर से भी बसें मिल सकती हैं, हालांकि यात्रा में ज्यादा समय लग सकता है.

ट्रेन से: चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन देश के कई शहरों से जुड़ा है. यात्रा से पहले ट्रेन और समय की जानकारी IRCTC पर देख लें.

कार से: उदयपुर या आसपास के शहरों से टैक्सी या कार किराये पर लेकर किले तक पहुंच सकते हैं.

घूमने का सही समय और कुछ जरूरी बातें

चित्तौड़गढ़ किला घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम कम ठंडा रहता है और घूमना आसान होता है. गर्मियों में यहां तेज धूप और गर्मी पड़ सकती है, इसलिए पानी, टोपी और सनस्क्रीन साथ रखें.

किले में जाने से पहले प्रवेश के समय और लाइट एंड साउंड शो की जानकारी जरूर जांच लें, क्योंकि समय मौसम के हिसाब से बदल सकता है. अगर आप किले का इतिहास और यहां से जुड़ी कहानियां बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो स्थानीय गाइड की मदद भी ले सकते हैं.

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कुल मिलाकर, चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास, स्थापत्य कला और लोककथाओं से जुड़ी एक खास जगह है. अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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