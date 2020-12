Twitter में वापस आया पुराना Retweet फ़ीचर, कुछ महीने के लिए था बंद

Twitter ने कुछ समय पहले Retweet में एक बदलाव किया था. अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने Retweet फीचर को थोड़ा मुश्किल किया था.

दरअसल Twitter का लॉजिक ये था कि इससे अमेरिकी इलेक्शन के दौरान ग़लत गलत जानकारियों का प्रसार कम किया जा सकता है. Retweet फ़ीचर डायरेक्ट काम करता है यानी आपने किसी ट्वीट पर Retweet ऑप्शन चुना यानी बटन दबाया तो वो डायरेक्ट आपके वॉल पर आ जाता है.

लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं था. Retweet को कोट ट्वीट की तरह यूज किया जा रहा था. जैसे ही कोई यूज़र किसी ट्वीट को रीट्वीट करने की कोशिश करता था, उससे उस ट्वीट में कुछ लिखने को कहा जाता था. ठीक वैसे ही जैसे कोट ट्वीट का ऑप्शन होता है.

Twitter ने ऐलान किया है कि अब Retweet आइकॉन सेलेक्ट करने पर Quote Tweet का फ़ंक्शन नहीं मिलेगा. बल्कि जैसे पहले Retweet काम करता था वैसे ही काम करेगा.

After learning from this product experience, we’re sharing an update: today Retweet functionality will be returning to the way it was before.



Here's what we saw while we prompted Quote Tweets (1/4): https://t.co/MzoDKy3d69