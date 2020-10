अगले साल भारत में होगी इलेक्ट्रिक कार मेकर Tesla की एंट्री - एलोन मस्क

अमेरिकी इेलेक्ट्रिक कार मेकर Tesla भारतीय मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है. लंबे समय से इलेक्ट्रिक कार के शौक़ीन भारत में इसका इंतज़ार कर रहे हैं.

Tesla के फाउंडर और सीईओ एलोन मस्क ने हिंट दिया है कि कंपनी अगले साल तक भारत में अपना बिज़नेस शुरू कर सकती है. ट्विटर पर एलोन मस्क काफ़ी ऐक्टिव रहते हैं और यहीं उन्होंने इंडिया में एंट्री की बात कही है.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ एलोन मस्क ने एक ट्वीट के रिप्लाई में कहा है, ‘अगले साल ज़रूर’.

Tesla Club India (एक अनऑफिशियल फ़ैन अकाउंट) ने एक ट्वीट में India Wants Tesla लिखी हुई एक टीशर्ट पोस्ट की है. इसके रिप्लाई में एलोन मस्क ने कहा, ‘अगले साल ज़रूर’

एलोन मस्क ने इसी ट्वीट के थ्रेड में आगे ये भी कहा है कि इंतजार करने का शुक्रिया. एक यूज़र ने लिखा, ‘हम अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं’ इसके रिप्लाई में मस्क ने लिखा, ‘इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया’

एलोन मस्क के टेस्ला को भारत लाने से जुड़े दो ट्वीट ने काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया है. अगले साल से भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की दस्तक हो सकती है.

Next year for sure