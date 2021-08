Tech Wrap: यहां जानें गुरुवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

WhatsApp में जल्द आ सकता है मैसेज के लिए ये खास फीचर, जानें इसके बारे में

WhatsApp अपने यूजर्स को कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है. साथ ही कंपनी यूजर्स को नए-नए फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए लगातार टेस्टिंग भी करती रहती है. मैसेज रिएक्शन्स नाम का एक फीचर जल्द ही ऐप में ऐड हो सकता है, क्योंकि कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है.

Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए जूते, सिक्योरिटी कैमरा और वाईफाई राउटर

Xiaomi ने भारत में आज अपने Smarter Living 2022 इवेंट का आयोजन किया. इस इवेंट में 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए. Xiaomi ने इस इवेंट में Mi 360 Home Security Camera 2k Pro, Shoes और Mi Router 4A-Gigabit Edition को भी लॉन्च किया गया.

Mi NoteBook Ultra, Mi NoteBook Pro भारत में लॉन्च, जानें फीचर्स

Xiaomi ने भारत में दो नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. ये नए लैपटॉप Mi Notebook Pro और Mi Notebook Ultra हैं. इन्हें Mi Smarter Living 2022 इवेंट के दौरान गुरुवार को लॉन्च किया गया. ये सेकेंड जनरेशन Mi Notebook लैपटॉप्स हैं. इन्हें पिछले साल के Mi Notebook 14 के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया गया है. नए मॉडल्स में 3.2k तक डिस्प्ले और 11th Gen Intel Tiger Lake प्रोसेसर मिलेगा.

नए अपडेट के बाद BGMI में Solo vs Squad के लिए ये हैं 5 बेस्ट गन्स

BGMI में नए अपडेट के बाद नए मोड्स और एयरड्रॉप वेपन MG3 दिए गए हैं. नया वेपन काफी इफेक्टिव है. इसका यूज प्लेयर्स BGMI में डोमिनेंस दिखाने के लिए करते हैं. गेमर्स जो सोलो vs स्क्वाड खेलना पसंद करते हैं वो MG3 का यूज करना पसंद करते हैं. इसके अलावा भी कई गन्स हैं जिसका यूज करके आप Solo vs Squad खेल सकते हैं.

SanDisk का वायरलेस चार्जर भारत में लॉन्च, चार्जिंग के साथ खुद से बैकअप होगा डेटा

Western Digital ने SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync और SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W को पावर एडॉप्टर के साथ लॉन्च किया है. इस लॉन्च के साथ इसने भारत में वायरलेस चार्जिंग सेगमेंट में भी एंट्री ले लिया है.