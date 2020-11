Tech Wrap: यहां जानें बुधवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

Micromax In 1b vs Redmi 9: यहां जानें कौन किस पर भारी?

Micromax ने आक्रामक कीमतों वाले नए स्मार्टफोन्स के साथ भारत में वापसी की है. कंपनी ने In सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन भारत में उतारे हैं. इनमें से 1b की कीमत काफी अच्छी रखी गई है. इससे ग्राहकों को एंट्री लेवल में खरीदने के लिए एक और नया ऑप्शन मिल गया है. इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत महज 6,999 रुपये रखी गई है. फिलहाल हमने यहां Micromax In 1b की तुलना Redmi 9 से की है. क्योंकि इनकी कीमतें भले ही अलग हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन्स लगभग एक जैसे हैं.

64MP ट्रिपल रियर कैमरे के साथ Vivo S7e 5G लॉन्च, जानें फ़ीचर्स

चीनी स्मार्टफ़ोन मेकर Vivo ने एक नया स्मार्टफ़ोन Vivo S7e 5G लॉन्च किया है. इस स्मार्टफ़ोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है.

10 हजार है बजट? अभी खरीदने के लिए यहां देखें टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट

फेस्टिव सीजन में अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं. या किसी दोस्त या रिश्तेदार को एक नया फोन गिफ्ट देना चाहते हैं और बजट जरा कम है. तो हम यहां आपको 10 हजार रुपये के अंदर मिलने वाले 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. अच्छी बात ये है कि भारतीय बाजार में इस सेगमेंट में भी काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन्स वाले स्मार्टफोन्स मिलते हैं.

ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ Realme Watch S लॉन्च, कीमत करीब 7 हजार रुपये

Realme ने अपनी दूसरी स्मार्टवॉच Realme Watch S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने पहली वॉच इस साल की शुरुआत में लॉन्च की थी. Watch S कंपनी की पहली सर्कुलर डायल वाली वॉच है. इसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, फिलहाल दूसरे बाजारों में इसकी उपलब्धता के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

iPhone 12 सीरीज़ 22 हज़ार रुपये डिस्काउंट पर ख़रीद सकते हैं, जानिए कैसे

Apple iPhone 12 और iPhone 12 Pro की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है. अगर आप iPhone यूजर हैं तो इसे सस्ते में ख़रीद सकते हैं. iPhone यूजर नहीं हैं तो भी iPhone 12 सीरीज़ पर डिस्काउंट पा सकते हैं.