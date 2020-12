भारत में जल्द लॉन्च होगा Redmi 9 Power, जारी हुआ टीजर, जानें क्या होगा खास

Redmi 9 Power की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर टीजर जारी कर दिया है. इस स्मार्टफोन को कुछ समय पहले BIS सर्टिफिकेशन साइट और गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पर देखा गया था. कुछ दिनों पहले ये जानकारी भी मिली थी कि Redmi 9 Power को भारत में 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.

अब रेडमी इंडिया द्वारा अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए एक टीजर वीडियो जारी किया गया है. साथ ही कंपनी ने इस फोन के लिए Mi.com पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी बनाया है. फिलहाल कंपनी ने Redmi 9 Power की भारत में लॉन्चिंग के लिए निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया है.

Mi.com वेबसाइट पर Redmi 9 Power के लिए जारी टीजर पर 'कमिंग सून' लिखा गया है और 'नोटिफाई मी' का ऑप्शन दिया गया है. इस टीजर में ये भी कंफर्म किया गया है कि फोन 48MP क्वॉड कैमरा सेटअप और बड़ी बैटरी के साथ आएगा. टीजर इमेज से ये भी पता चल रहा है कि इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा.

देखें: आजतक LIVE TV

चर्चा ऐसी भी है कि Redmi 9 Power भारत में Redmi Note 9 4G का ही रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है. इसे चीन में लॉन्च किया जा चुका है. अगर ये जानकारी सही निकलती है तो इसमें 6.53-इंच FHD+ LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रेगन 662 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी.

Worlds will collide! Brace yourselves because we're about to redefine what it means to be #PowerPacked. 🔋



Check this space for more: https://t.co/KdkKO8oYFN



Excited? RT & join in on the conversation! 🙌 pic.twitter.com/wHr42j7HYl