Oppo ने पेश किया Roll होने वाला स्मार्टफोन-AR Glass, जानें क्या है खास

चीनी स्मार्टफ़ोन मेकर Oppo ने Inno Day 2020 के दौरान रोलेबल कॉनसेप्ट हैंडसेट OPPO X 2021 पेश किया है. इसके साथ ही कंपनी ने AR Glass भी पेश किया है.

Oppo X 2021 कॉनसेप्ट के बारे में बात करें तो ये OLED पैनल है जिसे यूज करते वक़्त अगर आप चाहें तो बाहर की तरफ़ खींच सकते हैं (ये ऑटोमैटिक होता है).

बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि डिस्प्ले को बाहर की तरफ खींच सकते हैं. यानी जितनी स्पेस की जरूरत हो उतना स्क्रीन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कंपनी ने इस इवेंट में फ़ोन का वर्किंग कॉनसेप्ट भी दिखाया है.

फ़ोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की है, लेकिन ये ट्रांसफ़ॉर्म हो कर 7.4 इंच की हो सकती है. जैसे ही स्क्रीन बड़ी होती है इसी के हिसाब से सॉफ़्टवेयर भी ऐडजस्ट हो जाता है. मल्टी टास्किंग के लिए ये फ़ीचर ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा.

इस स्मार्टफ़ोन के साथ अच्छी बात ये है कि होगी आप अपने हिसाब से स्क्रीन का साइज़ भी तय कर सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच की है, लेकिन आप चाहें तो इसे बढ़ा कर 7 इंच भी कर सकते हैं. 6.7 इंच और 7.4 इंच के बीच किसी भी साइज पर इसे ऐडजस्ट कर पाएँगे.

Oppo ने रोलेबल कॉनसेप्ट स्मार्टफ़ोन के लिए OLED पैनल का यूज किया है और यहाँ रोल मोटर का यूज किया गया है. फ़ोन की स्क्रीन ट्रांसफ़ॉर्म होने के दौरान इसमें लगा मोटर यूज होता है. स्क्रोल मैकेनिज्म के लिए पहले कई बार पेटेंट फाइल किया था.

Oppo का ये रोलेबल कॉनसेप्ट पहली नज़र में कमाल का लगता है और ये ग्राउंडब्रेकिंग भी है. लेकिन कंपनी इसे इवेंट में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है. कितना ड्यूरेबल होगा या फिर इसके स्पेसिफिकेशन्स क्या होंगे. कंपनी ने इसकी लिमिटेड जानकारी ही दी है.

Oppo Inno Day 2020 के दौरान कंपनी ने Oppo AR Glass 2021 का भी ऐलान कर दिया है. ये ग्लास भी फिलहाल कॉन्सेप्ट है. इसमें दिए गए खास फीचर्स की बात करें तो यहां लोकल मैपिंग और जेस्टर ट्रैकिंग दिए गए हैं.

Through increased sharpness, brightness and a semi-open rear cavity acoustic design, #OPPOARGlass2021 'Birdbath' optical solution creates a home-theater experience equivalent to watching 90-inch screen from 3 meters away. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/ubMeZuAdKB