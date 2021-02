बिना चार्जिंग पैड पर रखे ही फोन होगा चार्ज, Oppo ने पेश की नई टेक्नोलॉजी

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने नई वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पेश की है. इसे ट्रू वायरलेस चार्जिंग कह सकते हैं. क्योंकि इसके लिए आपको फोन को किसी डॉक पर रखने की जरूरत नहीं होगी. इसे Oppo ने Mobile World Congress- Shanghai (MWCS) 2021 में दिखाया है. कंपनी ने 30 सेंकंड का एक वीडियो भी जारी किया है.

Oppo द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में नई वायरलेस टेक्नोलॉजी को कॉन्सेप्ट फोन Oppo X 2021 के साथ दिखाया गया है. ये वही स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट है जिसे कंपनी ने पहले भी शोकेस किया था.

वीडियो में दिखाया गया है कि रोलेबल Oppo X 2021 स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्जिंग-मैट पर चार्ज किया जा रहा है. फोन को हवा में उठा लेने के बाद भी फोन लगातार चार्ज हो रहा है. इसे वायरलेस एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी कहा गया है.

Oppo के अनुसार वायरलेस एयर चार्जिंग 7.5W तक का पावर देगा. ये चार्जिंग मैट के 10cm तक के रेंज में डिवाइस को चार्ज कर सकता है. गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में चीनी कंपनी शाओमी ने भी एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था.

At #MWC21 this year we're showcasing the next evolution in charging ⚡



Presenting Wireless Air Charging - no cable, no charging stand, just freedom to move! #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/ZCodQvT9Gm