FAU-G मोबाइल गेम आज हो रहा है लॉन्च, जानें इसके बारे में सबकुछ

आज भारत में बने गेम FAU-G की लॉन्चिंग हो रही है. 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया जा रहा है. FAU-G: Fearless and United Guards को प्री- रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से ही उपलब्ध करवा दिया गया था.

अक्षय कुमार ने एक लिंक शेयर किया है. हालांकि इस लिंक में अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन का ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जल्दी ये डाउनलोड के ऑप्शन में तब्दील हो सकता है.

प्री-रजिस्ट्रेशन के Android 8 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए था. पिछले हफ्ते गेम डेवलपर्स ने बताया था कि इसको 4 मिलियन से अधिक लोगों ने लोगों ने प्री-रजिस्टर्ड करवाया था. ये अभी साफ नहीं है कि FAU-G गेम Android और iOS दोनों प्लेटफार्म्स के लिए उपलब्ध होगा या नहीं.

पिछले साल भारत सरकार ने पॉपुलर गेम PUBG Mobile समेत कई अन्य चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था. जिसके बाद FAU-G को सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया था.

