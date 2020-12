सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम बना Among Us, जानिए इसके बारे में

Among US नाम के एक गेम इस साल खूब पॉपुलर हुआ. भारत में ये देर से पॉपुलर हुआ, लेकिन दूसरे देशों में इस साल ये काफी खेला गया. रिपोर्ट के मुताबिक Among US सबसे ज्यादा खेला जाने वाले गेम बन चुका है.

Neilsen के तहत आने वाले मार्केट रिसर्च फर्म सुपर डेटा के मुताबिक सिर्फ 2020 में ही Among US को अरबों लोगों ने खेला और इस वजह से ये मंथली प्लेयर्स के हिसाब से अब तक का सबसे पॉपुलर गेम बन चुका है.

कंपनी के मुताबिक नवंबर में Among US के मंथली ऐक्टिव यूजर्स की संख्या 50 करोड़ थी. ये मल्टी प्लेयर गेम है जिसे लॉक डाउन के दौरान काफी पसंद किया गया. हालांकि ये गेम नया नहीं है, क्योंकि इसे 2018 में ही लॉन्च किया गया था.



अमेरिका में Among US खेलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया कि इस साल का नंबर-1 गेम FreeFire रहा है. अब सवाल ये है कि अगर फ्री फायर नंबर-1 है, तो Among US का क्या?

इस गेम को कई हस्तियों ने सोशल वेबसाइट्स और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी किया जिससे ये गेम और भी पॉपुलर हो गया. गौरतलब है कि Among US का मोबाइल वर्जन फ्री है, जबकि पीसी वर्जन के लिए 5 अमेरिकी डॉलर लगते हैं. फ्री फायर की बात करें तो ये टॉप ग्रॉसिंग ऐप है और इस गेम के अंदर इन ऐप परजेच की भरमार है यानी इसने खूब पैसे कमाएं हैं.

चूंकि Among US नाम का ये गेम न सिर्फ मोबाइल में मौजूद है, बल्कि इसे पीसी, प्ले स्टेशन या फिर निंटेंडो स्विच पर खेल सकते हैं.

अगर आपने अभी तक Among US के बारे में नहीं सुना है तो बता दें कि ये मल्टी प्लेयर गेम है और यहां स्पेस का थीम है. सभी प्लेयर्स को एक से दो रोल प्ले करने होते हैं. Among Us यानी हमारे बीच. गेम का थीम ये है कि गेम में अपने आस पास ऐसे लोगों का पता लगाना है जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जता रहे हैं को वो सही है.

इनमें से एक इंपोस्टर बनता है यानी जो ढोंगी होता है और गलत काम करता है, लेकिन सबके सामने खुद को अच्छा जताता है. दूसरा क्रूमेट होता है. क्रूमेट का काम होता है कि वो इंपोस्टर को ढूंढे, पता लगाए और मैप्स पर टास्क पूरा करे. इसके लिए कई तरह की टीम मीटिंग्स भी होती हैं. यही गेम का थीम है बाकी आप इसे खेलने पर खुद समझ जाएंगे.