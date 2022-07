Amazon दे रहा है घर बैठे 15 हजार रुपये जीतने का मौका, Pay Balance में मिलेगा इनाम, जान लें पूरा तरीका

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 5 जुलाई 2022 को 15 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. इस इनाम को जीतने के लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. अगर आप क्विज जीतते हैं तो इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' is the lead single of BTS' new album titled what?

जवाब- Proof

2. Matthew Fitzpatrick recently won his first golf major. Which title did he win?

जवाब- US Open

3. Young Liu who recently met Prime Minister Narendra Modi, is the Chairman of which electronics manufacturer?

जवाब- Foxconn

4. In which country have these birds caused blackouts?

जवाब- Japan

5. In which city did this sport make its Olympics debut?

जवाब- Tokyo