Amazon App Quiz: आज इन 5 आसान सवालों के सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं 30 हजार रुपये

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon पर हर रोज ऐप क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप Amazon Pay में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 14 दिसंबर को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जेनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 15 दिसंबर को बताया जाएगा. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. SpaceX has recently shipped ants, a human-sized robotic arm and what fruits to the International Space Station?--इसका जवाब है Avocados.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. SECMOL, India's highest altitude educational organisation, is located in which state/ union territory?--Ladakh.

3. Who is the first Indian woman to score a Test century in Australia?--Smriti Mandhana.

4. A 1962 agreement between this country and France sought to build together which of these?--Concorde.

और आज का आखिरी सवाल

5. What was the first sporting event this company ever broadcast in colour?--Wimbledon, 1967.