App Quiz: Amazon दे रहा है इनाम जीतने का मौका, देना होगा इन सवालों का सही जवाब

Amazon आपको हर रोज इनाम जीतने का मौका देता है. इसके लिए Amazon ऐप रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. आज यानी 13 दिसंबर को सभी सवाल के सही जवाब इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जेनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 14 दिसंबर को बताया जाएगा. आज लकी विनर बनने पर आप 1,000 रुपये Amazon Pay बैलेंस में जीत सकते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. Which Indian state celebrated the golden jubilee of its statehood in 2021?--इसका जवाब है Himachal Pradesh.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. Whose recently released memoir is titled "My Life in Full: Work, Family, and Our Future"?--Indra Nooyi.

3. Which country successfully tested a new hypersonic missile called Hwasong-8?--North Korea.

4. What buzzword did this company use to describe the removal of the headphone jack?--Courage.



और आज का आखिरी सवाल

5. Which team won the first ever Men's World Cup for this sport?--Uruguay.