Amazon आपको दे रहा है 25 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon आज आपको 25 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 9 मई 2022 को आप Amazon Quiz में भाग लेकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. हालांकि, इनाम की राशि डेली अलग-अलग होती है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके मोबाइल में इसका ऐप होना जरूरी है. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Amazon Quiz में आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इसके बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिेए किया जाता है. अगर आप विनर बनते हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा.

आज के विनर का फैसला कल बताया जाएगा. यहां पर आपको आज के Amazon Quiz में पूछे जाने वाले पांच सवालों के बारे में बता रहे हैं.

1. Which country in Europe houses the continent's largest nuclear plant?

जवाब - Ukraine

2. UNESCO has included “clinker boats” from which region in its list of Intangible Cultural Heritage of Humanity?

जवाब- Nordic

3. Who is the author of the 2022 book ''Fearless Governance''?

जवाब- Kiran Bedi

4. How many snow crsytals does every snowflake such as this approximately contain?

जवाब- 200

5. Which city in this country has hosted both a Summer Olympics and a Winter Olympics?

जवाब- Beijing