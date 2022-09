Amazon दे रहा है इनाम जीतने का बंपर चांस, घर बैठे करना होगा ये आसान काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon 8 September 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

क्विज जीतने पर आपको इनाम दिया जाएगा. Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

आज इनाम की राशि 2,500 रुपये रखी गई है. इसका यूज आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक के लिए कर सकते हैं. Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Which group made a huge impact on the MTV VMAs when they performed their new song 'Pink Venom'?

जवाब- Blackpink

2. Which famous golfer recently won the Tour Championship at East Lake Golf Club in Atlanta?

जवाब- Rory Mcllroy

3. India's first indigenously developed Hydrogen Fuel Cell Bus was recently unveiled in which city?

जवाब- Pune

4. The foundation stone of this famous spiritual centre was laid on the 93rd birthday of which lady?

जवाब- Mirra Alfassa

5. This is a picture of a mode of transportation, often called a Tuk-tuk. This is a picture taken in which country?

जवाब- Thailand