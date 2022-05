Amazon Pay Balance में 20 हजार रुपये जीतने का मौका, काफी आसान है तरीका

Amazon Quiz में आप आज यानी 8 मई 2022 को हिस्सा लेकर 20,000 रुपये जीत सकते हैं. Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. हालांकि, इनाम की राशि डेली अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा.

Amazon ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐपल यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें. लॉगिन होने के बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा.

यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं.

1. Which film bagged the Film of the Year award at the Dadasaheb Phalke International Film Festival 2022?

जवाब- Pushpa: The Rise

2. Which Asian country issued Sukuk bonds to raise $1 billion in 2022?

जवाब- Pakistan

3. Indomitable: A Working Woman's Notes on Life, Work and Leadership” is a book based on whose life?

जवाब- Arundhati Bhattacharya

4. This animal is capable of having a vision of nearly how many degrees?

जवाब- 360

5. This sport was invented in which of these places?

जवाब- Hawaii