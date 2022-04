Amazon दे रहा आपको इनाम जीतने का बढ़िया मौका, ये है जीतने का पूरा तरीका

Amazon पर Daily Quiz होता है. इसके जरिए कंपनी इनाम देती है. Amazon Daily Quiz के जरिए आप आज 5,000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको आज यानी 8 अप्रैल 2022 को Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. ऐमेजॉन पर हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं. इनका सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

Daily Quiz खेलने के लिए आपके पास Amazon का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद आपको Amazon के फन सेक्शन में जाना होगा.

Amazon फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप ऐप के सर्च बार में भी सर्च कर ओपन कर सकते हैं. इसके बाद आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. सभी सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which of these online shopping apps has recently been named Blinkit?

जवाब- Grofers

2. Andy Serkis is the latest to play which iconic character in director Matt Reeves' new film?

जवाब- Alfred

3. Authorities in Sydney closed several beaches in February 2022 due to danger from which marine creature?

जवाब- Shark

4. The man in picture is looking at pictures of an internet celebrity who was born in which country?

जवाब- Turkey

5. Identify this ivy college which was the first to accept students irrespective of religious affiliation.

जवाब- Brown



