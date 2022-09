Amazon दे रहा है 5 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, करना होगा ये आसान काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon 7 September 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

क्विज जीतने पर आपको इनाम दिया जाएगा. Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

आज इनाम की राशि 5,000 रुपये रखी गई है. इसका यूज आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक के लिए कर सकते हैं. Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. What is the name of the government's new model for the sustainable development of the Ganga?

जवाब- Arth Ganga

2. Which of these teams qualified for the 2022 Asia Cup and is in the same group as India and Pakistan?

जवाब- Hong Kong

3. Blonde' is an upcoming biopic about Marilyn Monroe. Who is playing the role of Marilyn Monroe in the movie?

जवाब- Ana De Armas

4. This is a lego depiction of characters from which famous television show?

जवाब- The Big Bang Theory

5. This is a view of Queenstown in which country?

जवाब- New Zealand