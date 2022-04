Amazon दे रहा है आज 20 हजार रुपये जीतने का बढ़िया मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon आपको आज यानी 6 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आप आज 20,000 रुपये Amazon से जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है.

Amazon Daily Quiz में हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. इसमें हिस्सा लेने वाले एलिबिजबल यूजर को इनाम दिया जाता है. Amazon Daily Quiz से अगर आप इनाम जीतते हैं तो इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

इनाम जीतने के लिए आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां पर आपको आज के पांच सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको मोबाइल में Amazon ऐप होना चाहिए. इसके बाद आपको ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेगमेंट में जाना होगा. जिसके बाद आप क्विज खेल सकते हैं.

1. Who recently set the record for the highest score by a captain in the 4th innings of a Test match?

जवाब- Babar Azam

2. Which of these roles have Zoe Kravitz and Anne Hathaway both played in superhero movies?

जवाब- Catwoman

3. There has been moves in western countries to rename the continental dish Chicken Kiev to what in support of Ukraine?

जवाब- Chicken Kyiv

4. In which movie did this Marvel character get a new weapon named Stormbreaker?

जवाब- Avengers: Infinity War

5. Identify this famous city

जवाब- New York