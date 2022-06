Amazon दे रहा है 15 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, ऐप में करना होगा ये काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 5 जून 2022 को 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. इस इनाम को जीतने के लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. अगर आप इनाम जीतते हैं तो ये आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

इस क्विज में इनाम की राशि 1000 रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक होती है. आज इनाम की राशि 15 हजार रुपये रखी गई है.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- Tim Cook की हुई बंपर कमाई! एक साल में मिले इतने हजार करोड़, जानिए किसे मिली सबसे ज्यादा सैलरी

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Carl Pei, the OnePlus co-founder has announced the name of his next venture. What is it called?

जवाब- Nothing

2. Who among these was in the news for coming second in the prestigious Players Championship on the PGA tour?

जवाब- Anirban Lahiri

3. The movie Salute in the news these days, stars which of these actors in the lead role?

जवाब- Dulquer Salmaan

4. Name this bird against which a war was once declared by the Australian government.

जवाब- Emu

5. This is the flag of which country?

जवाब- Lebanon