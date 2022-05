Amazon Quiz हुआ लाइव, 15 हजार रुपये जीतने का मौका, करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon से आप आज यानी 4 मई 2022 को 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. इनाम जीतने पर आपके Amazon Pay Balance में ये राशि दी जाएगी. इसके लिए आपको काफी आसान काम करना होगा. आप 5 सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. क्विज रात 12 बजे से शुरू हो जाता है और ये पूरे दिन चलता है. यानी आप इसमें रात 11:59 बजे तक हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें और फन सेक्शन को ओपन कर लें. आप सर्च बार में फन जोन को सर्च करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.

इसके बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए होता है. आज के विनर की घोषणा कंपनी कल करेगी. इन पांच सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उनके जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which of these badminton players recently won the Swiss Open women's singles title?

जवाब- PV Sindhu

2. By virtue of the Best Picture triumph of 'CODA' which became the first streaming service to win a Best Picture Oscar?

जवाब- Apple

3. Airtel recently completed acquisition of 4.7% stake in Indus Towers from which group?

जवाब- Vodafone

4. This is the flag of which country?

जवाब- Croatia

5. This famous playwright was known as 'The Bard of _____'. Fill in the blanks

जवाब- Avon