Amazon दे रहा है घर बैठे 30 हजार रुपये जीतने का मौका, काफी आसान है तरीका

आज महीने का आखिरी दिन है. आप आज यानी 31 मई 2022 को इनाम जीत सकते हैं. Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप आज 30 हजार रुपये जीते जा सकते हैं. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है.

हालांकि, इनाम की राशि हर रोज अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. आप Amazon ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐपल यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Amazon ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें. लॉगिन होने के बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

इन सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी.

1. The 25th National Youth Festival was held where in India?

जवाब- Puducherry

2. Who became the first space tourist to travel to the International Space Station in more than a decade in December 2021?

जवाब- Yusaku Maezawa

3. Where is the 22nd Missile Vessel Squadron based that comprises vessels Prabal, Pralaya, Nashak, Nishank, Vipul, Vibhuti, Vinash and Vidyut?

जवाब- Mumbai

4. Name this famous guitarist who is popular on instagram.

जवाब- Borja Catanesi

5. This is the side view of a fort in which city, also featured in a famous Satyajit Ray movie?

जवाब- Jaisalmer