Amazon से आज घर बैठे 20 हजार रुपये जीतने का मौका, काफी आसान है तरीका, जानें प्रोसेस

Amazon आज यानी 30 June 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 20 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Who was the Man of the Series in the recently concluded T20I series between India and South Africa?

जवाब- Bhuvneshwar Kumar

2. Which actor from the original Jurassic Park franchise returns to play the role of Alan Grant in the movie 'Jurassic World Dominion'?

जवाब- Sam Neill

3. In an announcement to mark the centenary birth anniversary of Shantilal, which family has committed to donate INR 60k crore for charity?

जवाब- Adani

4. This bird is the national bird of which country?

जवाब- USA

5. This company gets its smartphones in India assembled at which of these locations?

जवाब- Greater Noida