Amazon App से आप जीत सकते हैं 20 हजार रुपये, जानिए क्या करना होगा

Amazon आपको आज इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon आज यानी 29 मार्च 2022 को 20 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. इसके लिए आपको Amazon Quiz में भाग लेना होगा. Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं.

Amazon Daily Quiz के पांच सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon Daily Quiz खेलने के लिए आपके पास मोबाइल में ऐमेजॉन का ऐप होना जरूरी है.

Amazon ऐप के जरिए ही आप डेली क्विज को खेल सकते हैं. इसके लिए आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप ऐप के सर्च बार से भी एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली ऐप क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा.

डेली क्विज सेक्शन में पांच सवाल पूछे जाएंगे जिनके सभी जवाब देकर आप आज 20 हजार रुपये जीत सकते है. यहां पर आपको आज के सभी सवला और उसके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Pune-based Repos which was awarded the National Startup Award 2021 is backed by which of these famous businessmen?

जवाब- Ratan Tata

2. Who was named the ICC Men's Test Cricketer of the Year for 2021?

जवाब- Joe Root

3. The INS Khukri Memorial museum is located in which of these places?

जवाब- Diu

4. Under which tree is he believed to have attained enlightenment?

जवाब- Bodhi Tree

5. Which is the principal deity of this famous temple?

जवाब- Shiva