Amazon दे रहा है आपको 30 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये आसान काम

Amazon आपको आज 30 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 28 मार्च 2022 को Amazon के जरिए 30,000 रुपये जीते जा सकते हैं. ये इनाम आपको Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz खेलना होगा.

Amazon Quiz के जरिए कंपनी हर रोज इनाम जीतने का मौका देती है. हालांकि, इनाम की राशि अलग-अलग होती है. Amazon Quiz में यूजर्स को पांच सवालों के सही जवाब देने होते हैं. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिबिल हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें:- Amazon-Flipkart नहीं बल्कि यहां से काफी सस्ते में खरीदें iPhone 12, जानें डील

Amazon Quiz खेलने के लिए आपके मोबाइल में ऐप होना जरूरी है. Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद ऐप में लॉगिन कर लें. ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद फन सेक्शन में जाना होगा.

फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप सर्च बार में सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं. यहां पर आपको सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं. इन सवालों के जवाब देकर आप भी इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Appointed in January 2022, Alikhan Smailov is the new Prime Minister of which country?

जवाब- Kazakhstan

2. Which recently became the first Union Territory to introduce a District Good Governance Index in India?

जवाब- Jammu & Kashmir

3. Who won the Rachael Heyhoe-Flint Trophy for being the ICC's Women's Cricketer of the Year 2021?

जवाब- Smriti Mandhana

4. Why did this statue turn gree in colour?

जवाब- Oxidisation

5. This man was the husband of which British monarch?

जवाब- Elizabeth II