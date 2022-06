Amazon दे रहा है 40 हजार रुपये जीतने का बंपर मौका, घर बैठे इनाम जीतने के लिए करें ये काम

Amazon आज आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon के जरिए आप आज यानी 28 June 2022 को 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Neeraj Chopra recently set a new National Record of 89.3 in the javelin at which athletics event?

जवाब- Paavo Nurmi Games

2. Shabaash Mithu, based on the life of famous cricketer, Mithali Raj is directed by whom?

जवाब- Srijit Mukherji

3. Renaissance', is an upcoming album by which famous singer?

जवाब- Beyonce

4. One of the largest and busiest railway stations in the world, this famous station is located in which European city?

जवाब- Paris

5. Which of these is a traditional dress of this country?

जवाब- Kimono