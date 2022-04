Amazon Pay Balance में इनाम जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon से आप आज यानी 28 अप्रैल 2022 को इनाम जीत सकते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon पर होने वाले Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Daily Quiz रात 12 बजे से ही शुरू हो जाता है.

ये क्विज आज रात 11:59 बजे तक चलेगा. इसमें यूजर्स से पांच सवाल पूछे जाते हैं. इन सवालों का सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इसमें हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज विनर के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया है. इस क्विज को खेलने के लिए आपको मोबाइल में Amazon ऐप का होना जरूरी है.

Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद आपको ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के जवाब देने होंगे.

इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Who scored twice as Barcelona beat Real Madrid 4-0 in the last 'clasico' of the current La Liga season?

जवाब- Pierre-Emerick Aubameyang

2. Iman Vellani will play the central character of Kamala Khan in which upcoming Marvel series?

जवाब- Ms Marvel

3. Emirates is set to resume pre-pandemic service frequency to India from which date?

जवाब- April 1

4. Name this animal

जवाब- Iguana

5. This is a structure known as 'The Torch' located in which city?

जवाब- Doha