Amazon आज दे रहा है आपको 40 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बार-बार नहीं मिलता ऐसा मौका!

Amazon आज आपको 40 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 27 अप्रैल 2022 को Amazon Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं.

पांचों सवालों के सही जवाब देने पर आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. जीतने वाले को Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon डेली क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपके मोबाइल में ऐमेजॉन ऐप होना चाहिए. इसके बाद ही आप इस क्विज को खेल सकते हैं. ऐमेजॉन ऐप में डेली क्विज खेलने के लिए आपको फन सेक्शन में जाना होगा. इसके लिए आप ऐप में सर्च भी कर सकते हैं.

फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्निज के सेक्शन में जाना होगा. डेली क्विज सेक्शन में आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. आपको यहां पर आज के सभी सवाल और उसके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Italy failed to qualify for the FIFA World Cup 2022 after suffering a shock defeat in a playoff encounter against which country?

जवाब- North Macedonia

2. The Marvel series 'Moon Knight' would feature which actor in the central role of Marc Spector?

जवाब- Oscar Isaac

3. The new Indian budget airline Akasa Air plans to launch its first commercial flight in which month?

जवाब- June

4. Name this animal, the national animal of a neighbouring country

जवाब- Markhor

5. Name this famous bridge

जवाब- Howrah Bridge