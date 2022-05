Amazon Pay Balance में इनाम जीतने का बंपर मौका, ऐप में करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon Pay Balance में आज यानी 26 मई 2022 को आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

आज के Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे. इस क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको उन सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Who has been appointed India's first National Maritime Security Coordinator?

जवाब- G Ashok Kumar



2. Which of these neighbouring countries have decided to adopt India's UPI system?

जवाब- Nepal

3. Rameshbabu Praggnanandhaa grabbed headlines after defeating world No. 1 & five-time world champion in which sport?

जवाब- Chess

4. Who is the current CEO of this tech company?

जवाब- Shou Zi Chew

5. Name this animal

जवाब- Pangolin