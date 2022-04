जल्दी करें! आज का Amazon Quiz हुआ लाइव, कंपनी दे रही 15 हजार रुपये जीतने का मौका

Amazon आज आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon के जरिए आप आज यानी 26 अप्रैल 2022 को 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने Twitter पर लुटाई दौलत, संपत्ति पर कितना असर पड़ेगा?

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उनके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which is the largest employer in India?

जवाब- The Indian Railways

2. Who was the Man of the Series in the recently concluded Test series between Pakistan and Australia?

जवाब- Usman Khawaja

3. Which of these is the next edition of the Spiderverse saga scheduled for release in 2022, featuring the character Miles Morales?

जवाब- Spider- Man: Across the Spiderverse (Part One)

4. Which country has the highest number of offices, for the transporation and delivery of these items, in the world?

जवाब- India

5. This is the flag of which country?

जवाब- Kuwait