Amazon दे रहा आपको 10 हजार रुपये जीतने का बंपर मौका, बस घर बैठे करना होगा ये काम

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon Quiz के जरिए आप आज यानी 25 अप्रैल 2022 को 10 हजार रुपये जीत सकते हैं. Amazon Quiz पर डेली क्विज होता है और इसमें इनाम की राशि हर रोज अलग-अलग होती है.

Amazon Quiz में कुछ सवाल पूछे जाते हैं. जिनके सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इस क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप इनाम जीतते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके बाद आपको ऐमेजॉन ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार में सर्च करके भी एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको आज के पांच सवालों के बारे में बता रहे हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Who won the Man of the Series as Bangladesh recently beat South Africa in an ODI series played in South Africa?

जवाब- Taskin Ahmed

2. Who among these wrote the Story for the movie 'RRR'?

जवाब- Vijayendra Prasad

3. Crew-4 led by Kjell Lindgren will fly to the international space station in a Dragon Capsule from SpaceX named what?

जवाब- Freedom

4. This famous US President's father was a senior economist in the government of which country?

जवाब- Kenya

5. What is a psychological condition when people have a fear of being detached from this device called?

जवाब- Nomophobia