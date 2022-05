20 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, ऐप पर करना होगा छोटा सा काम

Amazon Quiz में आप आज यानी 24 मई 2022 को हिस्सा लेकर 20,000 रुपये जीत सकते हैं. Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. हालांकि, इनाम की राशि डेली अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा.

Amazon ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐपल यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें. लॉगिन होने के बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा.

यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं जिन्हें देकर आप विजेता बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. President Ram Nath Kovind in March 2022 awarded the prestigious President's Colour 2022 to which among these?

जवाब- INS Valsura

2. ICMR gives Dr Subhas Mukherjee Award in recognition of outstanding contribution to which field?

जवाब- In-vitro fertilization

3. In February 2022, which of these countries unveiled its first hydrogen-powered train?

जवाब- Japan

4. Which documentary based on this animal has won an Academy Award?

जवाब- March of the Penguins

5. Which country has the longest network for this means of transport?

जवाब- USA