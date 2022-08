Amazon से जीत सकते हैं 5 हजार रुपये, काफी आसान है तरीका, बस करना होगा ये छोटा काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 23 अगस्त 2022 को 2,500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. इस इनाम को जीतने के लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. अगर आप क्विज जीतते हैं तो इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. The recently concluded India vs West Indies T20I series, had its last 2 matches held in which country?

जवाब- USA

2. The recent movie 'Bullet Train' stars which of these actors in the lead role?

जवाब- Brad Pitt

3. On the occasion of World Biofuel Day, the Indian Prime Minister inaugurated a 2nd generation ethanol plant in which state?

जवाब- Haryana

4. Which type of mirror is used in these surgeries?

जवाब- Concave

5. Which place serves as the capital of this political union?

जवाब- Brussels