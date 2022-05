Amazon दे रहा है 30 हजार रुपये जीतने का मौका, जानिए घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon आज यानी 23 मई 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 30 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which packaged coffee products maker has recently secured funding from former Indian cricket team captain Virat Kohli?

जवाब- Rage Coffee

2. Who among these has been conferred with Hilal-e-Pakistan in 2022?

जवाब- Bill Gates

3. Which country recently became the champion of the 2022 AFC Women's Asian Cup?

जवाब- China

4. Which actor plays the role of Lord Voldemort in the famous movie adaptation of this book?

जवाब- Ralph Fiennes

5. Where is this famous heritage site located?

जवाब- England