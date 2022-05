Amazon Quiz हुआ लाइव, Pay Balance में इनाम जीतने का बंपर चांस, जानें तरीका

आज का Amazon Quiz लाइव हो चुका है. इसमें हिस्सा लेकर आप आज यानी 22 मई 2022 को Amazon Pay Balance में इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon पर होने वाले Quiz में हिस्सा लेना होगा.

आपको बता दें कि Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 1 हजार रुपये रखी गई है. हालांकि, ये राशि 40 हजार रुपये तक भी जाती है.

आप हर रोज Amazon Quiz के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं. इनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको आज के सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. As per the Indian Organised Biryani Market Industry report published by Technopak, which is the largest biryani brand of India?

जवाब- Dindigul Thalappakatti

2. In ICC's most valuable team of the tournament in the recently concluded Women's World Cup, who among these was included?

जवाब- Salma Khatun

3. Which country claims the Falkland Islands were stolen from it unjustly in 1833?

जवाब- Argentina

4. Who among these served as the CEO of this company till 2011?

जवाब- Eric Schmidt

5. This is considered as the most important natural source of which vitamin ?

जवाब- Vitamin D