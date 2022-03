Amazon दे रहा है 25 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon आज आपको 25 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 22 मार्च को Amazon Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं.

पांचों सवालों के सही जवाब देने पर आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. जीतने वाले को Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon डेली क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपके मोबाइल में ऐमेजॉन ऐप होना चाहिए. इसके बाद ही आप इस क्विज को खेल सकते हैं. ऐमेजॉन ऐप में डेली क्विज खेलने के लिए आपको फन सेक्शन में जाना होगा. इसके लिए आप ऐप में सर्च भी कर सकते हैं.

फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्निज के सेक्शन में जाना होगा. डेली क्विज सेक्शन में आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. आपको यहां पर आज के सभी सवाल और उसके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. The Indian government announced to charge what per cent tax, on gains made from cryptocurrencies?

जवाब- 30%

2. Which meteor shower, one of the brightest, took place in January 2022?

जवाब- Quadrantids

3. In February 2022, which South American country's constituent assembly formally began debating motions for a new constitution?

जवाब- Chile

4. Which of these tennis players is from this country?

जवाब- Novak Djokovic

5. In which city in the USA is this iconic movie theatre located?

जवाब- Los Angeles