Amazon पर बस इन पांच सवालों के सही जवाब देकर 10 हजार रुपये का बंपर इनाम जीतने का मौका, जानें कैसे

Amazon आज यानी 20 June 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 10 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी.

ये भी पढ़ें:- लाइट जाने के बाद भी घर में नहीं होगा अंधेरा, 500 रुपये से भी कम में उपलब्ध हैं ये इन्वर्टर LED बल्ब

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Casper Ruud recently became the first male singles player from which country to reach the final of a Grand Slam in the open era?

जवाब- Norway

2. Moonfall' was a 2022 science fiction movie starring which of these famous actors in the lead role?

जवाब- Halle Berry

3. A Manimekhalai has recently been appointed as the Managing Director of which bank?

जवाब- Union Bank of India

4. Which country is the largest producer of this beverage?

जवाब- Brazil

5. Fishermen who fish using a fish hook are generally known by which of these names (also sometimes used to refer to fishermen in general)?

जवाब- Anglers