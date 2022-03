Amazon दे रहा है आज 40 हजार रुपये जीतने का मौका, जानिए घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz: Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 2 मार्च 2022 को Amazon की ओर से आपको 40,000 रुपये का इनाम जीतने का मौका दिया जा रहा है. ये इनाम आपको Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

इसके लिए आपको Amazon पर होने वाले डेली App Quiz में भाग लेना होगा. इसमें आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. क्विज खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा. लॉगिन हो जाने के बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में आपको डेली ऐप क्विज खेलने का मौका मिलेगा.

यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब के बारे में बता रहे हैं. इसे देकर आप भी 40 हजार रुपये जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Which country is the world's largest producer of opium, according to the United Nations Office on Drugs and Crime?

जवाब- Afghanistan

2. Alexia Putellas, who won the 2021 Best FIFA Women's Player award, belongs to which country?

जवाब- Spain

3. Mount Semeru volcano recently erupted in which country?

जवाब- Indonesia

4. Which politician from Mongolia is alleged to have slapped this man?

जवाब- Peljidiin Genden

5. In which national park of India is the last of this species in Asia found in the wild?

जवाब- Gir Forest