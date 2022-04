Amazon आपको दे रहा है 15 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करें ये छोटा सा काम

Amazon आपको 15 हजार रुपये इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आज यानी 2 अप्रैल 2022 को आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon पर होने वाले Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको क्विज में पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

Amazon Daily Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपके मोबाइल में Amazon ऐप का होना जरूरी है. Amazon ऐप से ही आप डेली क्विज में भाग ले सकते हैं. Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इससे बाद आपको क्विज खेलने के लिए फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज और आंसर में जाना होगा. फिर आप इस पर टैप करके क्विज खेल सकते हैं.

आपको बता दें कि Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल बताएगी. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब बता रहे हैं जिसे देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Which Indian state has formed 13 new districts in 2022?

जवाब- Andhra Pradesh

2. "I hereby challenge Vladimir Putin to single combat. Stakes are Ukraine," . Whose recent quote?

जवाब- Elon Musk

3. Vayu Raghavan played by Tanuj Virwani plays a key role in which of these web series?

जवाब- Inside Edge

4. Name this fish which is commonly kept in garden ponds in Japan as pets.

जवाब- Koi

5. Which Indian state has this animal as the state animal?

जवाब- Sikkim