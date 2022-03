Amazon App दे रहा है आपको 10 हजार रुपये जीतने का मौका, जानिए क्या है तरीका

Amazon आज आपको 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. Amazon Quiz के जरिए आप ये इनाम आज यानी 16 मार्च 2022 को जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon Daily Quiz के विनर को Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाता है. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए लकी विनर को इनाम दिया जाता है. इनाम यूजर के Amazon Pay Balance में दिया जाता है.

Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. ये ऐप क्विज खेलने के लिए आपके मोबाइल में Amazon ऐप होना चाहिए. आप Amazon ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको Daily Quiz के बैनर पर क्लिक करके आज का क्विज ओपन करना होगा. इसके बाद ही आप क्विज खेल पाएंगे. आज इसमें पांच सवाल पूछे गए हैं जिनका सही जवाब देकर आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Tata Sky, one of the largest Direct to Home (DTH) platform has rebranded itself with what new name?

जवाब- Tata Play

2. SBI has recently raised USD 300 million through the issuance of Formosa Bonds in which territory?

जवाब- Taiwan

3. What song by Bhuban Badyakar became a viral internet phenomenon in 2022?

जवाब- Kacha badam

4. In a movie featuring this character, released in 2004 what character was played by Alfred Molina?

जवाब- Doctor Octopus

5. Who is the author of this book?

जवाब- Steven Livetsky