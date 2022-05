Amazon दे रहा है आपको 30 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये काम

Amazon आज यानी 15 मई 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 30 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which is the first Hindi book translated into English that has been long listed for the International Booker Prize 2022?

जवाब- Tomb of Sand

2. CPEC under China's Belt and Road Initiative links Xinjiang province with Gwadar port in which country?

जवाब- Pakistan

3. The hack of which Hong-Kong based crypto-exchange has been described as the "heist of the century"?

जवाब- Bitfinex

4. On what commodity was the first bitcoin transaction done?

जवाब- Pizza

5. What is the actual skin colour of this animal?

जवाब- black