Amazon दे रहा है आपको 5,000 रुपये जीतने का मौका, जानिए घर बैठे कैसे जीतें इनाम

Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए यूजर्स को इनाम दिया जाता है. Amazon Quiz आज यानी 15 मार्च को 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. Amazon Daily Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं.

Amazon Daily Quiz को खेलने के लिए आपके पास Amazon मोबाइल ऐप होना जरूरी है. Amazon मोबाइल ऐप को आप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईओएस के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको Amazon अकाउंट में लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको Daily Quiz के सेक्शन में जाना होगा. इसके बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

आज के क्विज विनर की घोषणा कल की जाएगी. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आप भी आज के पांच सवालों के सही जवाब देने के बाद विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. यहां पर आपको आज के सवाल के सही जवाब बता रहे हैं.

1. Which country will host the ICC Men’s T20 World Cup 2022?

जवाब- Australia

2. Pushpa-The Rise is the Hindi dubbed version of a Telugu blockbuster starring which superstar?

जवाब- Allu Arjun

3. Which word was found to be misspelled on cups and plates meant to mark Queen Elizabeth II's 70th year of accession to the British throne?

जवाब- Jubilee

4. What is the nickname of this castle located in Okayama, Japan?

जवाब- Crow Castle

5. In the 1978 film based on this superhero who played his role?

जवाब- Christopher Reeve