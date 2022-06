Amazon दे रहा है बंपर इनाम जीतने का मौका, घर बैठे करना होगा ये आसान काम

आज का Amazon Quiz लाइव हो चुका है. इसमें हिस्सा लेकर आप आज यानी 15 June 2022 को Amazon Pay Balance में इनाम जीत सकते हैं. आपको बता दें कि Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है.

इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 1 हजार रुपये रखी गई है. हालांकि, ये राशि 40 हजार रुपये तक भी जाती है. इसकी जानकारी आपको हम देते रहते हैं. Amazon Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं. इनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल बताया जाएगा. अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ये ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको आज के सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which country recently defeated Italy to win the Finalissima trophy, played between the Copa America and Euro champions?

जवाब- Argentina

2. The movie 'Runway 34' is directed by which famous Bollywood actor?

जवाब- Ajay Devgn

3. The telecom infrastructure company 'Bharti Infratel' recently merged with which company?

जवाब- Indus Towers

4. On which space shuttle in 1991, was this species launched into space by NASA?

जवाब- Columbia

5. Which is the only continent where this reptile is not found?

जवाब- Antarctica