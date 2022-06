Amazon App से मिलेगा 40 हजार रुपये जीतने का सुनहरा मौका, करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon आज आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon के जरिए आप आज यानी 14 June 2022 को 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. A commentary box at Lord's has recently been named after which Australian cricket legend?

जवाब- Shane Warne

2. Who among these played the role of 'Laila' in the recent movie 'Heropanti 2'?

जवाब- Nawazuddin Siddiqui

3. Famous singer KK, recently passed away after a live performance in which city?

जवाब- Kolkata

4. What is a group of this bird known as?

जवाब- Parliament

5. Due to which reason, does the moon appear in shades of red during this phenomenon?

जवाब- Refraction